Казанцы собрали уже 227 рождественских подарков детям из малообеспеченных семей

В столице Татарстана проводится благотворительная акция «Мечта на Рождество» по инициативе службы помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие — Казань». Желающие могут присоединиться к ней и принять участие в сборе средств на рождественские подарки детям из многодетных и неполных семей, а также одиноким пожилым людям. Среди ребят, которых планируется поздравить в рамках акции «Мечта на Рождество» есть дети мобилизованных татарстанцев.

О своих сокровенных желаниях ребята из семей, опекаемых епархиальной службой помощи, рассказали в письмах – всего в преддверии праздника в организацию поступило 438 писем. Половину просьб удалось исполнить уже к середине декабря – 227 подарков находятся в распоряжении организаторов благотворительной акции и готовятся отправиться к адресатам, сообщает пресс-служба Казанской епархии. Так, участники акции оплатили детям билеты в цирк и аквапарк, приобрели абонемент в бассейн, подарочную карту в магазин парфюмерии и косметики, наборы для рукоделия и исполнили другие желания.

Казанцы могут принести подарки списка детских желаний в гуманитарный центр на территории архиерейского подворья священномученика Кирилла Казанского (ул.Чистопольская, 30). Подробнее о том, как принять участие в акции, можно узнать на сайте.