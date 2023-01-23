Казанцы собрали и передали нуждающимся 30 рождественских подарочных наборов

В Казани завершилась благотворительная акция «Подари тепло на Рождество», которую проводила православная молодежь города. Участники акции собрали и передали нуждающимся жителям республики 30 подарочных наборов, в которые вошли теплые вещи, средства личной гигиены и витамины.

«Подари тепло на Рождество» – это ежегодная акция, подчеркивает руководитель епархиального Молодежного отдела Артем Гаранин. «Очень рад, что и в этом году прихожане разных приходов объединились в деле оказания помощи ближним», – добавил он.

Сбор подарков для людей в трудной жизненной ситуации проходил с 30 декабря по 17 января, участие в ней могли принять все желающие, напоминает пресс-служба Казанской епархии.