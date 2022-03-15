Казанцы собрали 8,5 тонны продуктов на благотворительной акции «Корзина доброты»

Фото предоставлено X5 Group

12 марта во всех казанских магазинах торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» прошел общегородской марафон «Корзина доброты», в рамках которого была собрана продовольственная помощь для одиноких пожилых людей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организовали акцию X5 Group и Фонд продовольствия «Русь».

В результате волонтеры сформировали 1, 5 тыс. продуктовых наборов, 500 из которых – собственный благотворительный вклад X5. Всего было собрано 8,5 тонны продовольствия.

К концу недели все собранные наборы будут переданы нуждающимся в помощи жителям Казани и других населенных пунктах Татарстана – это более 3,5 тыс. человек, включая около 2 тыс. детей. Всего в марафоне приняли участие 139 добровольцев Фонда «Русь» и более 190 волонтеров – сотрудников торговых сетей X5 Group.

Фото предоставлено X5 Group

Организационные расходы взяла на себя X5 Group, а складские помещения для фасовки наборов предоставил партнер Фонда продовольствия «Русь» БФ «Добрая Казань», также акцию поддержал БФ «Альпари».

X5 Group и Фонд продовольствия «Русь» запустили социальный проект «Корзина доброты» в 2015 году. Компания первой среди отечественных ретейлеров создала и развивает инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive. Покупатели могут прямо в магазине приобрести и передать волонтерам продукты в пользу людей, нуждающихся в продовольственной помощи. Кроме того, действует интернет-проект корзинадоброты.рф — площадка для сбора продовольственной помощи в режиме онлайн.

В 2021 году удалось собрать более 355 тонн продовольствия — это на 33% больше, чем в 2020-м. Всего в прошлом году помощь получили 184 923 человека, включая детей, пенсионеров, людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и врачей. Благотворителями стали 140 тыс. покупателей магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в 76 городах и 14 поселках страны, а в организации благотворительных акций и марафонов приняли участие 8 088 волонтеров Фонда «Русь», а также 1 729 сотрудников торговых сетей.