Казанцы собирают военно-патриотические книги для участников СВО

Акция «Книги СВОим», в рамках которой собирают военно-патриотическую литературу для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, стартовала в Казани. Инициатива организована по предложению члена Общественной палаты России Ольги Павловой при поддержке Казанского местного отделения партии «Единая Россия» и Татарстанского регионального отделения организации «Офицеры России», сообщает пресс-служба партии.

Горожан, общественные объединения, школы и библиотеки приглашают присоединиться к сбору. Книги планируют передать военнослужащим, находящимся в зоне СВО, чтобы поддержать их морально, дать возможность для отдыха и саморазвития, а также обеспечить доступ к исторической, мотивационной и художественной литературе.

Предпочтение отдается военно-патриотическим изданиям российских авторов. В список рекомендуемой литературы входят мемуары полководцев – таких как Жуков, Рокоссовский, Суворов и другие, художественные произведения о войне, включая «А зори здесь тихие» и «В окопах Сталинграда», современная публицистика о СВО и героях нашего времени, книги по истории России и ключевых сражений, биографии российских правителей и военачальников, а также классическая русская проза.

При этом организаторы просят не приносить книги с экстремистским, антигосударственным или антироссийским содержанием, а также издания в плохом состоянии – порванные, испорченные, с отсутствующими страницами или следами плесени. Не принимаются журналы, газеты, рекламные брошюры и электронные носители без предварительной проверки содержимого на безопасность.

Все собранные книги пройдут отбор и сортировку, после чего будут направлены военнослужащим в зону СВО. Прием литературы продлится до 7 мая включительно.