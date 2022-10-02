Казанцы собирают вещи и медикаменты для мобилизованных земляков

Неравнодушные жители Казани организовали группу по сбору вещей первой необходимости для мобилизованных татарстанцев, которые в скором времени отправятся в зону боевых действий.

Корреспондент «Татар-информа» поговорил с организатором группы Анастасией Сысуевой. Она рассказала, что она – мама двоих детей и прекрасно понимает чувства матерей, чьи дети отправились исполнять свой служебный долг.

Анастасия вместе со своими коллегами, которые тоже не смогли оставаться в стороне, открыли пункты сбора вещей, где жители Казани могут передать мобилизованным теплые вещи, еду и медикаменты.

В данный момент жители Казани и другие неравнодушные татарстанцы могут привезти вещи в три пункта сбора. Один из них находится в ЖК «Салават Купере» на улице Айрата Арсланова, второй – в районе улиц Лагерной и Боевой, третий – в поселке Васильево.

Для более подробной информации: куда необходимо подъехать и во сколько будет удобнее – звоните по телефонам +7(919)694-25-00 («Салават Купере») и +7(906)320-48-59 (Лагерная, Боевая). Пункт сбора в Васильево находится по адресу Школьная, 30, время раоты – с 8.00 до 20.00, воскресенье – выходной.

В первую очередь подобная помощь оказывается тем молодым ребятам, которые, не зная, что с собой брать, пришли в военкоматы с пустыми руками. У кого-то из них элементарно нет денег, чтобы купить все необходимое.

Анастасия вместе с другими участниками группы собирают вещи у себя дома, после чего лично отвозят в пункты сбора мобилизованных.

По ее словам, очень часто к ним приходят отдать свои вещи люди, чьи дети или друзья попали под частичную мобилизацию. Дети передают свои рисунки, георгиевские ленточки – такая моральная помощь тоже очень важна. Немаловажной может оказаться и помощь профильных специалистов, например, психологов, которые вместе с Анастасией или другими участниками группы, могут поехать в пункт сбора мобилизованных и оказать им моральную помощь.

Какие вещи в данный момент наиболее нужны нашим военнослужащим:

медикаменты : наверняка, у каждого дома есть бинты, пластыри, перекись, зеленка, йод, марля, вата;

: наверняка, у каждого дома есть бинты, пластыри, перекись, зеленка, йод, марля, вата; предметы личной гигиены : мыло, зубные щетки и пасты, щипцы (ножницы нельзя), прокладки, тампоны;

: мыло, зубные щетки и пасты, щипцы (ножницы нельзя), прокладки, тампоны; вещи : нательное белье, шапка или подшлемник, перчатки тактические и зимние, балаклава, дождевик, носки;

: нательное белье, шапка или подшлемник, перчатки тактические и зимние, балаклава, дождевик, носки; еда : консервы, чай, кофе, сгущенка в банках и т.д.;

: консервы, чай, кофе, сгущенка в банках и т.д.; приборы : термос, компас, складной нож, посуда металлическая, батарейки, коврик-пенка и многое другое.

«Мы принимаем практически любые вещи, которые могут понадобиться в полевых условиях и при боевых действиях. Хоть это и капля в море, но это помощь нашим ребятам от чистого сердца», – рассказала Анастасия Сысуева.