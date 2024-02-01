Казанцы сняли на видео возгорание в одном из офисных зданий на Булаке

Сегодня в местных телеграм-каналах распространилась видеозапись с пожара на Право-Булачной. Пользователи рассказывали, что горит здание «Татсоцбанка».

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ нам рассказали, что пожар произошел на фасаде здания по улице Право-Булачная. Специалисты установили, что на вентилируемом фасаде на уровне второго этажа здания горел утеплитель.

Пожар был потушен силами персонала до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.