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Казанцы сняли на видео возгорание в одном из офисных зданий на Булаке
Сегодня в местных телеграм-каналах распространилась видеозапись с пожара на Право-Булачной. Пользователи рассказывали, что горит здание «Татсоцбанка».
В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ нам рассказали, что пожар произошел на фасаде здания по улице Право-Булачная. Специалисты установили, что на вентилируемом фасаде на уровне второго этажа здания горел утеплитель.
Пожар был потушен силами персонала до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.
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