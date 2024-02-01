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Происшествия 1 февраля 2024 20:28

Казанцы сняли на видео возгорание в одном из офисных зданий на Булаке

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Сегодня в местных телеграм-каналах распространилась видеозапись с пожара на Право-Булачной. Пользователи рассказывали, что горит здание «Татсоцбанка».

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ нам рассказали, что пожар произошел на фасаде здания по улице Право-Булачная. Специалисты установили, что на вентилируемом фасаде на уровне второго этажа здания горел утеплитель.

Пожар был потушен силами персонала до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.

#пожар в казани
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