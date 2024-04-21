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Происшествия 21 апреля 2024 15:22

Казанцы сняли на видео столб черного дыма в районе Колхозного рынка

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Сегодня днем жители Казани увидели густой столб дыма в районе Колхозного рынка на Мартына Межлаука. Очевидцы сняли задымление на видео.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-слжбе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло во дворе дома №12 по улице Островского. Здесь загорелся мусор в металлическом контейнере. Пострадавших нет.

#пожар #дым
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