Казанцы сняли на видео столб черного дыма в районе Колхозного рынка

Сегодня днем жители Казани увидели густой столб дыма в районе Колхозного рынка на Мартына Межлаука. Очевидцы сняли задымление на видео.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-слжбе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло во дворе дома №12 по улице Островского. Здесь загорелся мусор в металлическом контейнере. Пострадавших нет.