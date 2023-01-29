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Ру Тат
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Происшествия
29 января 2023  13:29
Алексей Новиков

Казанцы сняли на видео пожар в девятиэтажке на Парина

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Жители Казани сняли на видео пожар в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Парина.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, сообщение о том, что с балкона квартиры на четвертом этаже идет дым, поступило в 11.56.

Прибывшие на место огнеборцы установили лестницу, по которой в квартиру проникло звено газодымозащитной службы в дыхательных аппаратах.

Как выяснилось, в помещении горела мебель на площади 8 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Горение оперативно ликвидировали.

#пожар #загорелась квартира
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