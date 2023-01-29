Казанцы сняли на видео пожар в девятиэтажке на Парина
Жители Казани сняли на видео пожар в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Парина.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, сообщение о том, что с балкона квартиры на четвертом этаже идет дым, поступило в 11.56.
Прибывшие на место огнеборцы установили лестницу, по которой в квартиру проникло звено газодымозащитной службы в дыхательных аппаратах.
Как выяснилось, в помещении горела мебель на площади 8 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Горение оперативно ликвидировали.