Казанцы сняли на видео, как скорая ехала на вызов в один из поселков и застряла в снегу

В социальных сетях появилось видео, на котором скорая помощь застряла в снегу на неочищенной дороге по пути на вызов. Инцидент произошел в Авиастроительном районе Казани, в поселке Северный.

По словам снимавшей видео женщины, за всю зиму в поселок лишь один раз приезжал трактор, чтобы убрать снег. Скорая помощь застряла в снежной каше, никто из водителей не мог помочь вытянуть автомобиль, ведь подъехать к карете скорой помощи также было проблемно.

В данный момент неизвестно, сколько простояли врачи в поселке Северном. Дальнейшие подробности выясняются.