news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
6 февраля 2022  10:12
Павел Климчак

Казанцы сняли на видео, как скорая ехала на вызов в один из поселков и застряла в снегу

news_top_970_100

В социальных сетях появилось видео, на котором скорая помощь застряла в снегу на неочищенной дороге по пути на вызов. Инцидент произошел в Авиастроительном районе Казани, в поселке Северный.

По словам снимавшей видео женщины, за всю зиму в поселок лишь один раз приезжал трактор, чтобы убрать снег. Скорая помощь застряла в снежной каше, никто из водителей не мог помочь вытянуть автомобиль, ведь подъехать к карете скорой помощи также было проблемно.

В данный момент неизвестно, сколько простояли врачи в поселке Северном. Дальнейшие подробности выясняются.

#скорая помощь #Казань #снег
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное