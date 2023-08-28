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Казанцы сняли на видео, как на улице Декабристов в Казани встали троллейбусы
В Казани на улице Декабристов возле остановки «Энергетический университет» встали несколько троллейбусов.
Казанцы сообщили «Татар-информу», что из-за отсутствия тока троллейбусы по цепочке встали на улице Декабристов.
С чем связаны неполадки — пока неизвестно. «Татар-информ» направил запрос в пресс-службу МУП «Метроэлектротранс».
UPD (10.55). В Метроэлектротрансе сообщили, что причиной происшествия стал обрыв тросса.
«Произошел обрыв тросса. Наши воздушники оперативно устраняют это», – рассказали в ведомстве.
В ближайшее время движение троллейбусов возобновят.
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