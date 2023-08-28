Казанцы сняли на видео, как на улице Декабристов в Казани встали троллейбусы

Фото: Очевидцы

В Казани на улице Декабристов возле остановки «Энергетический университет» встали несколько троллейбусов.

Казанцы сообщили «Татар-информу», что из-за отсутствия тока троллейбусы по цепочке встали на улице Декабристов.

С чем связаны неполадки — пока неизвестно. «Татар-информ» направил запрос в пресс-службу МУП «Метроэлектротранс».

UPD (10.55). В Метроэлектротрансе сообщили, что причиной происшествия стал обрыв тросса.

«Произошел обрыв тросса. Наши воздушники оперативно устраняют это», – рассказали в ведомстве.

В ближайшее время движение троллейбусов возобновят.