Казанцы сняли на видео, как на одном из перекрестков авто после аварии въехало в аптеку

В социальных сетях появилось видео, на котором видны последствия аварии на одном из перекрёстков в Казани. Один из автомобилей вылетел с дороги и въехал в аптеку.

«ДТП произошло примерно в 14.06. Водитель автомобиля Ford Focus на перекрёстке улиц Декабристов и Гагарина при повороте налево, по предварительным данным, не уступил дорогу и совершил столкновение с другим автомобилем Ford Focus. После столкновения второй автомобиль совершил наезд на металлическое ограждение и здание аптеки», – сообщила агентству старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по Казани Эльмира Ахметшина.

В данный момент отсутствует точная информация о возможных пострадавших в ДТП. В больницу на осмотр отправлены двое пассажиров первого автомобиля: 26-летняя девушка и 8-летний мальчик.