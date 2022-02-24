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Происшествия
24 февраля 2022  18:00
Павел Климчак

Казанцы сняли на видео, как на одном из перекрестков авто после аварии въехало в аптеку

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В социальных сетях появилось видео, на котором видны последствия аварии на одном из перекрёстков в Казани. Один из автомобилей вылетел с дороги и въехал в аптеку.

«ДТП произошло примерно в 14.06. Водитель автомобиля Ford Focus на перекрёстке улиц Декабристов и Гагарина при повороте налево, по предварительным данным, не уступил дорогу и совершил столкновение с другим автомобилем Ford Focus. После столкновения второй автомобиль совершил наезд на металлическое ограждение и здание аптеки», – сообщила агентству старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по Казани Эльмира Ахметшина.

В данный момент отсутствует точная информация о возможных пострадавших в ДТП. В больницу на осмотр отправлены двое пассажиров первого автомобиля: 26-летняя девушка и 8-летний мальчик.

#ДТП #Аптека
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