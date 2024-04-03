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Происшествия 3 апреля 2024 21:30

Казанцы сняли на видео, как дорогу на Дубравной залило водой

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Сегодня вечером на Дубравной улице в Казани вода затопила всю проезжую часть. Вероятно, причиной потопа стала коммунальная авария. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.

«Вода попала и в салон автобуса. Пешеходам нет возможности перейти дорогу. И это повторяется каждый год», – отмечает жительница района.

В свою очередь в аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» отметили, что на месте работают сотрудники предприятия. Устанавливаются причины произошедшего.

Фото: © Очевидцы

#затопило дорогу
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