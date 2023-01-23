Казанцы сняли на видео горящую на дороге машину

Сегодня утром на улице Патриса Лумумбы загорелся автомобиль Mitsubishi. Сообщение о возгорании поступило в 07.37 по номеру вызова пожарной охраны 101.

Видео с горящим автомобилем появилось в социальных сетях. Как видно на ролике, огонь полностью охватил легковушку.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, площадь пожара составила 5 квадратных метров. Огонь полностью потушили ближе к восьми часам. В результате случившегося никто не пострадал.