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Казанцы смогут задать вопросы о парках города во время прямого эфира
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Сегодня в 18.30 стартует прямой эфир, во время которого руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова расскажет о летней программе мероприятий в парках города и ответит на вопросы зрителей.
Трансляция пройдет в группе во «ВКонтакте». Свои вопросы горожане могут задать в комментариях к эфиру.
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