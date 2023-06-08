Казанцы смогут задать вопросы о парках города во время прямого эфира

Сегодня в 18.30 стартует прямой эфир, во время которого руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова расскажет о летней программе мероприятий в парках города и ответит на вопросы зрителей.

Трансляция пройдет в группе во «ВКонтакте». Свои вопросы горожане могут задать в комментариях к эфиру.