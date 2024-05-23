Казанцы смогут взять собаку или щенка из приюта во время акции

25 мая в Горкинско-Ометьевском лесу состоится благотворительная акция «Лапа дружбы». На мероприятии горожане смогут познакомиться и взять из приюта щенка или собаку, сообщает администрация Советского района столицы РТ.

Чтобы взять питомца из приюта, участник должен иметь при себе паспорт. Вход на акцию свободный. Мероприятие состоится с 12.00 до 16.00.

Планируется, что за 2024 год подобные акции пройдут в пяти общественных пространства города. Помимо Горкинско-Ометьевского леса, это бульвар на улице Фучика, парк у жилого комплекса «Весна», парк рядом с Домом культуры Саид-Галиева и парк «Крылья Советов».