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Общество 20 июня 2023 19:11

Казанцы смогут взять питомца из приюта на благотворительной акции «Лапа дружбы»

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Казанцы смогут взять питомца из приюта на благотворительной акции «Лапа дружбы»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

25 июня в казанском парке «Крылья Советов» пройдет благотворительная акция «Лапа дружбы». Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Участники мероприятия смогут познакомиться с собаками из городских приютов, пожертвовать для них корм, амуницию и наполнители, проконсультироваться с кинологом и взять понравившееся животное домой.

Акция состоится с 11.00 до 15.00. Ветеринар и кинолог будут принимать желающих на площадке для выгула собак.

#бездомные животные #приют для собак #акция
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