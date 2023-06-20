Казанцы смогут взять питомца из приюта на благотворительной акции «Лапа дружбы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

25 июня в казанском парке «Крылья Советов» пройдет благотворительная акция «Лапа дружбы». Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Участники мероприятия смогут познакомиться с собаками из городских приютов, пожертвовать для них корм, амуницию и наполнители, проконсультироваться с кинологом и взять понравившееся животное домой.

Акция состоится с 11.00 до 15.00. Ветеринар и кинолог будут принимать желающих на площадке для выгула собак.