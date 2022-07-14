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Ру Тат
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Казань
14 июля 2022  22:27

Казанцы смогут выбрать себе питомца на акции «Лапа дружбы»

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17 июля в казанском парке «Крылья Советов» в очередной раз пройдет благотворительная акция «Лапа дружбы». Горожане смогут познакомиться с подопечными приюта «Зооцентр» и выбрать себе питомца.

На мероприятии будет работать «стол добра», на котором желающие смогут оставить корм и другие необходимые вещи для собачьего приюта. На ярмарке посетителям представят натуральные корма и лакомства для животных, а также проведут «собачий своп», куда можно принести ненужные игрушки, лакомства и амуницию для собак и обменять их на другие вещи.

В программе мероприятия также лекция кинолога и ветеринара. Начнется акция в 10.00, сообщает Дирекция парков и скверов.

#собаки #парки и скверы
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