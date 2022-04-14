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Ру Тат
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Общество
14 апреля 2022  05:28

Казанцы смогут узнать об открытых вакансиях в Ново-Савиновском районе

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В Ново-Савиновском районе Казани 20 апреля состоится ярмарка вакансий. Специалисты кадровых служб предприятий расскажут о свободных рабочих местах в районе города и проконсультируют желающих по вопросам трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Мероприятие состоится в Центре занятости населения Ново-Савиновского района с 10.00 до 12.00. Узнать подробнее о ярмарке можно по номеру +7(843)560-82-99.

Организаторы подчеркивают, что участники должны соблюдать масочный режим для профилактики Covid-19.

#ярмарка вакансий #Ново-Савиновский район
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