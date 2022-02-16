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Ру Тат
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Экономика
16 февраля 2022  02:02

Казанцы смогут узнать о вакансиях на предприятиях Ново-Савиновского района

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В Ново-Савиновском районе Казани сегодня состоится ярмарка вакансий, участники которой смогут узнать о свободных рабочих местах на предприятиях города, сообщается на сайте Центра занятости населения столицы РТ. 

Кроме того, горожане получат содействие в трудоустройстве и встретиться с представителями кадровых служб предприятий района, специалисты Центра занятости населения смогут проконсультировать граждан по трудовому законодательству, государственным гарантиям.

Ярмарка начнется в 10 часов утра по адресу: улица Ибрагимова, 41, и продлится два часа.

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