Казанцы смогут узнать о свободных вакансиях на мини-ярмарке в Московском районе

В Московском районе Казани состоится мини-ярмарка вакансий. Посетителям расскажут о возможностях трудоустройства и выдадут направления кадровых служб, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В мероприятии также примут участие специалисты по вопросам труда и занятости, которые ответят на вопросы участников. Также им расскажут о возможностях дополнительных программ обучения.

Мини-ярмарка состоится 17 февраля с 10.00 до 12.00 в доме 46 по улице Гагарина.