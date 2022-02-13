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Общество
13 февраля 2022  20:00

Казанцы смогут узнать о свободных вакансиях на мини-ярмарке в Московском районе

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В Московском районе Казани состоится мини-ярмарка вакансий. Посетителям расскажут о возможностях трудоустройства и выдадут направления кадровых служб, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В мероприятии также примут участие специалисты по вопросам труда и занятости, которые ответят на вопросы участников. Также им расскажут о возможностях дополнительных программ обучения.

Мини-ярмарка состоится 17 февраля с 10.00 до 12.00 в доме 46 по улице Гагарина.

#ярмарка вакансий
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