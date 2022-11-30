Казанцы смогут узнать о свободных местах на предприятиях Вахитовского района города

7 декабря казанцы могут посетить ярмарку-вакансий в Вахитовском районе, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Специалисты расскажут гостям о вакантных должностях, ответят на интересующие их вопросы и проконсультируют по трудовому законодательству. Мероприятие состоится с 10.00 до 13.00 по адресу: ул.Зинина, дом 3.

Кроме того, все желающие смогут узнать о свободных рабочих местах на предприятиях Авиастроительного района города. Здесь ярмарка пройдет в КДК им.Ленина с 10 утра до полудня.