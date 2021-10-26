Казанцы смогут увидеть премьеру фильма о жизни и творчестве Сергея Говорухина

В кинотеатре «Мир» состоится премьерный показ фильма «Спросят с тебя», посвященного жизни и творчеству Сергея Говорухина. Также здесь состоится вечер памяти кинорежиссера, сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

Лента была озвучена заслуженным артистом РФ Сергеем Маховиковым. Помимо нее, зрителям представят отрывок из документально-публицистического фильма «Прокляты и забыты» (1998 г.).

Юбилейную программу вечера подготовили учащиеся Казанского театрального училища под руководством народного артиста России Вадима Кешнера и заслуженного деятеля искусств Татьяны Лядовой. Его участниками станут ученики студии творческого развития «Оперение» и центра альтернативного развития ArtHeart. Также посетители смогут увидеть здесь выставку работу учащихся детской художественной школы №4 «Дороги войны».

Начало кинопоказа запланировано на 17.00. Вход свободный по предварительной брони мест.