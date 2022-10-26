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Ру Тат
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Общество
26 октября 2022  00:02

Казанцы смогут устроиться на работу на предприятия оборонно-промышленного комплекса

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3 ноября в Казани пройдут ярмарки вакансий, на которых жителям предложат рабочие места на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Горожане смогут проконсультироваться по вопросам трудового законодательства и государственных гарантий. Таже им расскажут о программах профессионального обучения и трудоустройства молодежи.

Ярмарки вакансий будут проходить с 10:00 до 16:00 в КДК им Ленина (ул.Копылова, 2а) и КЦ «Чулпан» (пр.Победы, 48а).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7(843)562-48-16, сообщает Центра занятости населения РТ.

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