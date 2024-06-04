Казанцы смогут собрать корм для животных из приютов

Жители Казани смогут собрать корм для животных из приютов. Сдать можно как продукты, так и другие необходимые вещи.

Запускает акцию проект «Добрая Казань» совместно с активистами движения «Лапа дружбы». Срок проведения благотворительного сбора - до 4 июля, пишет мэрия столицы РТ.

В качестве еды можно принести как сухой, так и влажный корм для собак или кошек, а также волонтеры принимают крупу (рис или гречку). Среди товаров различной необходимости казанцы могут сдать впитывающие пеленки, наполнитель для лотков, поводки и ошейники и игрушки.

Акция проходит с 11:00 до 16:00 в коворкинге «Доброй Казани» (улица Сеченова, дом №5).

Собранные вещи отправят в приюты «Люськин дом» и «Помоги дворняге». Все вопросы можно задать кураторам акции (Анастасия Баймяшкина и Мария Горубнова).