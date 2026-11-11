Казанцы смогут сдать старые шины на переработку на АЗС «Газпромнефти»

Фото: © Мария Андреева

В Казани 15 ноября пройдет акция по сбору изношенных автомобильных покрышек. Автовладельцы смогут бесплатно сдать шины для последующей переработки на двух автозаправочных станциях сети «Газпромнефть».

Пункты приема будут работать с 10:00 до 15:00. Один частный клиент сможет сдать не более четырех покрышек. Акция пройдет по следующим адресам:

АЗС №605 – улица Краснококшайская, 142;

АЗС №604 – улица Минская, 1А.

Собранные шины отправят на лицензированный завод. Там их переработают в резиновую крошку, которую, в частности, используют для изготовления безопасных покрытий спортивных и игровых площадок.

Акция проводится в рамках экологического проекта «Зеленый – новый черный» и инициативы «Охота на колеса». Проект «Зеленый – новый черный» запустили в 2019 году. За семь лет автомобилисты сдали на переработку более 6,5 тыс. тонн покрышек. Полученного сырья хватило бы для создания около 400 тыс. кв. метров резинового покрытия – этого достаточно, чтобы оборудовать более 100 школьных стадионов.