Казанцы смогут сдать новогодние елки на переработку до конца января

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 13 по 31 января в Казани будет работать 18 круглосуточных пунктов приема новогодних елок. Жители города смогут сдать деревья на переработку в любое удобное время, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Елки принимают только от физических лиц. Перед сдачей с деревьев необходимо полностью снять украшения – мишуру, «дождик» и искусственный снег.

Собранные елки переработают в щепу. Такая утилизация позволяет сократить количество стихийных свалок, которые традиционно появляются после новогодних праздников. Экологичная переработка хвойных деревьев также способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».

Пункты приема:

Советский район: ЖК «Весна» (между домами по ул. Азата Аббасова, 3 и 8), ТРЦ «МЕГА» (пр. Победы, 141), «Точка сбора» (ул. Родины, 45), сквер 100-летия строительной отрасли РТ, ЖК «Яратам» (ул. Бухарская, 32), ЖК «Малиновка» (ул. Академика Завойского, 21б).

Вахитовский и Приволжский районы: Чеховский рынок (ул. Чехова, 2), станция метро «Проспект Победы» (ул. Зорге, 75), ЖК «Привилегия» (ул. Братьев Касимовых, 35).

Ново-Савиновский и Авиастроительный районы: Бульвар «Белые цветы» (ул. Абсалямова, 23), парк «Континент» (пр. Ямашева, 104, к.2), гипермаркет «Лента» (ул. Адоратского, 21а), ДК Ленина (ул. Копылова, 2а).

Кировский и Московский районы: Бульвар Серова (напротив ул. Серова, 10а), «Точка сбора» (ул. Васильченко, 6), ул. Арсланова, 6а (сквер 1), ЖК «5 звёзд» (ул. Комсомольская, 2), ЖК Richmond (ул. Приволжская, 210).

Подробную информацию можно узнать в Телеграм-боте.