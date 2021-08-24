Казанцы смогут проверить свои знания об истории и музыке Татарстана

В Горкинско-Ометьевском лесу состоится квиз, во время которого все желающие смогут проверить свои знания о Татарстане и узнать множество новых фактов об истории родной республики. Мероприятие состоится в 19.00 28 августа, сообщается в Instagram общественного пространства.

Как рассказали организаторы, викторина будет включать вопросы из школьной программы, а также другие интересные факты. Задания будут разделены на шесть тематических блоков, включая графический и музыкальный.

Для участия жители столицы РТ должны зарегистрировать собственную команду из четырех-шести человек. Участие в мероприятии бесплатное.

«Участвовать может любой человек. Всего планируется участие 15 команд. Как только мы наберем нужное количество человек, регистрация закроется», — предупреждают организаторы.

Сбор участников — у сцены в Горкинско-Ометьевском лесу. Мероприятие проводится в преддверии Дня республики Татарстан.