news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 августа 2021  20:04

Казанцы смогут проверить свои знания об истории и музыке Татарстана

news_top_970_100

В Горкинско-Ометьевском лесу состоится квиз, во время которого все желающие смогут проверить свои знания о Татарстане и узнать множество новых фактов об истории родной республики. Мероприятие состоится в 19.00 28 августа, сообщается в Instagram общественного пространства.

Как рассказали организаторы, викторина будет включать вопросы из школьной программы, а также другие интересные факты. Задания будут разделены на шесть тематических блоков, включая графический и музыкальный.

Для участия жители столицы РТ должны зарегистрировать собственную команду из четырех-шести человек. Участие в мероприятии бесплатное.

«Участвовать может любой человек. Всего планируется участие 15 команд. Как только мы наберем нужное количество человек, регистрация закроется», — предупреждают организаторы.

Сбор участников — у сцены в Горкинско-Ометьевском лесу. Мероприятие проводится в преддверии Дня республики Татарстан.

#викторина #история татарстана #День республики #горкинско-ометьевский лес
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное