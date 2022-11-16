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Здоровье
16 ноября 2022  17:34

Казанцы смогут проверить свое здоровье на риск выявления сахарного диабета

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17 и 18 ноября жители Казани смогут бесплатно принять участие в профилактических акциях по выявлению факторов риска сахарного диабета, приуроченных к Всемирному дню борьбы с диабетом.

На базе пунктов, развернутых в торговых центрах города, горожане смогут проверить свое артериальное давление, уровень глюкозы в крови и проконсультироваться со специалистами.

Акции будут проходить в ТЦ «Кольцо и в ТЦ «Мега» с 10.00 до 15.00, сообщают организаторы.

Напомним, Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается ежегодно 14 ноября.

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