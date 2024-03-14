Казанцы смогут пройти бесплатное обучение по программе «Содействие занятости»

Начался прием заявок на бесплатное обучение по федеральной программе «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография». Чтобы записаться на учебу, казанцам нужно выбрать курс и подать соответствующее заявление на сайте «Работа России».

Пройти обучение смогут граждане от 50 лет; неработающие матери детей младше 7 лет; отдельные категории соискателей до 35 лет; безработные или находящиеся под риском увольнения граждане; граждане Украины и люди без гражданства, постоянно проживающие на Украине с имеющимся удостоверением беженца (или свидетельством, что ему предоставили временное убежище в РФ).

С 2024 года программа также распространяется на граждан РФ, которые обратились на биржу труда для поиска работы, на людей с инвалидностью, а также на родителей или опекунов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Более подробно можно почитать по ссылке.

В прошлом году на обучение по нацпроекту пришли 8,3 тыс. жителей РТ. Из них 4,8 тыс. человек – это женщины с детьми. Еще 2,4 тыс. человек – граждане старше 50 лет и люди предпенсионного возраста. По данным Центра занятости населения Казани, после обучения уровень трудоустройства достиг 83,5%.