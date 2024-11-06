Казанцы смогут пройти анонимное тестирование на ВИЧ

14 ноября Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД проведет в Казани акцию по анонимному тестированию на ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Тестирование будет организовано в рамках проведения специализированных выставок «Индустрия здоровья. Казань» и «Реабилитация», которые состоятся с 13 по 15 ноября в Казани. Посетители смогут ознакомиться с медицинскими приборами и оборудованием, новыми технологиями и проектами по оснащению лечебных учреждений, таких как больницы, врачебные кабинеты и санатории.

В эти же дни будет функционировать передвижной центр здоровья, предлагающий всем желающим бесплатные скрининговые обследования: измерение роста и веса, оценку психофизиологического и соматического состояния с использованием специализированного оборудования, экспресс-тестирование, а также консультацию врача. Для участия нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Вход на выставки свободный, но необходима предварительная регистрация. Билеты и программа мероприятий доступны на сайте. Время работы: 13–14 ноября с 10:00 до 17:00, 15 ноября с 10:00 до 13:00. Адрес проведения: проспект Альберта Камалеева, 27/1.