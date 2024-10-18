Казанцы смогут приобрести продукцию на сельхозярмарках по ценам ниже розничных

В Казани 19 октября проведут сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести фермерскую продукцию по ценам ниже розничных до 15%, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«По доступной цене будет представлен широкий ассортимент продуктов: овощи, мясные изделия, молочная продукция, товары для нужд подсобного хозяйства. Традиционно торговлю проведут с 6.00 до 13.00 на нескольких площадках», – говорится в сообщении.

В Авиастроительном районе ярмарочные площадки откроются по ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградской, 27.

В Ново-Савиновском районе площадки будут работать по ул. Академика Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.

В Советском районе приобрести фермерскую продукцию можно будет по ул. Аграрной, 2 и ул. Липатова, 7.

В Кировском районе торговля будет организована по ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайской, 150/2 и ул. Революционной, 12.

В Вахитовском районе ярмарка пройдет на пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

Жители Приволжского района смогут посетить площадки на проспекте Победы, 46в и по ул. Фучика, 64.

В микрорайоне «Салават Купере» ярмарка развернется на парковке торгового центра в поселке Осиново по ул. Садовой, 9.

Для жителей поселка Северный торговая площадка будет работать в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.