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Казанцы смогут приобрести продукцию на сельхозярмарках по ценам ниже розничных
В Казани 19 октября проведут сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести фермерскую продукцию по ценам ниже розничных до 15%, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
«По доступной цене будет представлен широкий ассортимент продуктов: овощи, мясные изделия, молочная продукция, товары для нужд подсобного хозяйства. Традиционно торговлю проведут с 6.00 до 13.00 на нескольких площадках», – говорится в сообщении.
В Авиастроительном районе ярмарочные площадки откроются по ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградской, 27.
В Ново-Савиновском районе площадки будут работать по ул. Академика Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.
В Советском районе приобрести фермерскую продукцию можно будет по ул. Аграрной, 2 и ул. Липатова, 7.
В Кировском районе торговля будет организована по ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайской, 150/2 и ул. Революционной, 12.
В Вахитовском районе ярмарка пройдет на пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.
Жители Приволжского района смогут посетить площадки на проспекте Победы, 46в и по ул. Фучика, 64.
В микрорайоне «Салават Купере» ярмарка развернется на парковке торгового центра в поселке Осиново по ул. Садовой, 9.
Для жителей поселка Северный торговая площадка будет работать в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.
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