Казанцы смогут приобрести овощи и мясо по доступным ценам на сельхозярмарках

В Казани 29 октября продолжится работа сельскохозяйственных ярмарок. Горожане смогут приобрести по доступным ценам овощную и мясную продукцию, а также товары для нужд подсобного хозяйства, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«В ярмарках примут участие представители 22 районов и 18 агропромышленных организаций республики. Торговые площадки будут работать с 6.00 до 12.00 на нескольких точках города», – отметили в пресс-службе.

Так, в Авиастроительном районе Казани торговля будет вестись на площадках по ул. Дементьева, 7, ул.Беломорская, 69 и ул.Ленинградская, 27. В Вахитовском районе ярмарки пройдут по ул.Татарстан, 53 и ул.Чехова, 2.

Жители Кировского района смогут приобрести продукцию по ул.Краснококшайская, 150/2, ул. Революционная, 12 и ул. Батыршина, 20. В Ново-Савиновском районе торговля будет организована на проспекте Ямашева, 71а и по ул.Лаврентьева, 10, в Московском районе – по ул.Шамиля Усманова, 1.

В Приволжском районе ярмарки откроются по ул.Зорге, 66 и ул.Фучика, 72. В Советском районе торговля развернется по ул.Аграрная, 2 и ул.Липатова, 7.

Для жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарка будет организована на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

В этом году сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане открылись 10 сентября, они проходят каждую неделю по субботам. За предыдущие семь ярмарочных дней на площадки Казани завезли продукцию на 340 млн рублей. Самым большим спросом у покупателей пользуются картофель, мясо и молоко.