На сельхозярмарках казанцам представят фермерскую продукцию по доступным ценам

В Казани 22 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Горожане по доступным ценам смогут приобрести фермерскую продукцию на 15 площадках с 6 утра до полудня, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В торговле примут участие представители 22 районов республики и 18 агропромышленных организаций. На ярмарках большим спросом у жителей пользуются сахар, картофель, мука, яйца и овощи.

В Авиастроительном районе Казани торговля будет вестись на площадках по ул. Дементьева, 7, ул.Беломорская, 69 и ул.Ленинградская, 27. В Вахитовском районе ярмарки пройдут по ул.Татарстан, 53 и ул.Чехова, 2.

Жители Кировского района смогут приобрести продукцию по ул.Краснококшайская, 150/2, ул. Революционная, 12 и ул. Батыршина, 20. В Ново-Савиновском районе торговля будет организована на проспекте Ямашева, 71а и по ул.Лаврентьева, 10, в Московском районе – по ул.Шамиля Усманова, 1.

В Приволжском районе ярмарки откроются по ул.Зорге, 66 и ул.Фучика, 72. Для жителей Советского района торговля развернется по ул.Аграрная, 2 и ул.Липатова, 7.

Жители микрорайона «Салават Купере» смогут посетить ярмарку, которая пройдет на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.

В этом году осенние сельскохозяйственные ярмарки начали работу 10 сентября. За предыдущие шесть ярмарочных дней на площадки завезли продукцию на 282,3 млн рублей.