Казанцы смогут приобрести фермерскую продукцию на 15 ярмарочных площадках

В Казани 18 декабря пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести фермерскую продукцию с 6.00 до 12.00, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«В сельхозярмарках принимают участие 22 района Татарстана, а также 22 организации агропромышленного комплекса республики. Казанцы могут приобрести овощи, фрукты, мясо, яйца, молочную продукцию и другие товары», – говорится в сообщении.

Ярмарки пройдут на 15 площадках. Так, в Авиастроительном районе они будут работать по ул. Беломорская, 69, ул. Дементьева, 7, ул. Ленинградская, 27, в Вахитовском районе – по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2.

Жители Кировского района могут посетить торговые площадки, расположенные на ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайская, 150/2 и ул. Революционная, 12, Московского района – на ул. Шамиля Усманова, 1.

В Ново-Савиновском районе сельхозпродукцию можно приобрести по ул. Академика Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а. В Приволжском районе площадки будут организованы по ул. Рихарда Зорге, 66 (парковка) и ул. Юлиуса Фучика, 72, в Советском районе – по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Кроме того, для жителей микрорайона «Салават купере» ярмарка откроется на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

Для реализации сельхозпродукции личных подсобных хозяйств в Казани ежедневно ведется торговля на восьми шатровых ярмарочных площадках. Они находятся по ул. Липатова, 7, на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева; ул. Дементьева, 7, ул. Батыршина, 20, ул. Академика Лаврентьева, 10, ул. Фучика, 72, ул. Закиева, 12 и ул. Ломжинская, 2.