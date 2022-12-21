Казанцы смогут приобрести елки к Новому году на 19 торговых точках

В столице Татарстана заработали елочные базары, на которых жители города смогут купить ели, сосны и пихты, – всего 19 локаций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Точки будут работать до конца декабря. Так, в Авиастроительном районе они будут расположены по адресам: Павлова, №1, Гудованцева, №69/3, в Вахитовском – Чехова, №2, Советском – улица Родины, №33а, в Кировском – Краснококшайская, №150/2 и Батыршина, №20, в Московском – Декабристов, №№114 и 179, Ново-Савиновском – Адоратского, №33а, Лаврентьева, №10 и на пересечении Адоратского и проспекта Ямашева (возле ТЦ «Имера»).

Кроме того, жители Приволжского района смогут приобрести новогоднее дерево по адресам: ул. Зорге, №№57, 68 и 75, Мавлютова, №17, проспект Победы, 56, а также ул. Фучика, №№49, 72 и 105а.

К продаже на елочных базарах допускаются только деревья, выращенные в специальных питомниках и имеющие соответствующие документы.