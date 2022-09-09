Казанцы смогут пожертвовать нуждающимся теплую одежду и обувь

10 и 11 сентября казанский фонд «День добрых дел» проведет выездные акции по сбору теплой одежды и обуви. Жители и гости города смогут передать нуждающимся ненужные вещи в хорошем состоянии любого цвета, фасона и размера. Фонд «День добрыз дел», который организует акции, подчеркивает, что с наступлением холодов особым спросом пользуются демисезонная одежда и обувь.

Также горожане могут сдать непригодные для носки вещи (кроме белья, колготок, вещей из кожзаменителя и полностью синтетических тканей), которые можно использовать в вольерах для животных. Вещи передадут приюту «Бездомыши», где содержатся более 100 собак и кошек.

Благотворительная акция будет проходить в субботу и воскресенье с 10.00 до 19.00 на парковке торгового центра по адресу: пр.Ямашева, 46/33 и с 12.00 до 21.00 в выставочном комплексе по адресу: Оренбургский тракт, 5/4, сообщает пресс-служба мэрии города.