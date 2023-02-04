Казанцы смогут поучаствовать в создании нового арт-объекта «Сарафан»

В Казани стартует сбор тканей для нового арт-объекта «Сарафан», который появится к Масленице в парке имени Горького. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города.

Горожане могут принести старые ткани, постельное белье, платки, рубашки, вязаные носки и варежки. Сдаваемые вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии.

Все это будет использовано при создании арт-объекта, который представляет собой деревянную конструкцию, похожую на сарафан. Идею реализуют совместно с казанской апсайкл-художницей Элиной Касимовой и ее творческим проектом «Тартмада».

Ткани будут приниматься с 4 по 7 февраля в здании спортивной базы в Горкинско-Ометьевском лесу (ежедневно) и в Администрации Вахитовского и Приволжского районов (ул. Ипподромная, 14 – в понедельник и вторник с 9:00 до 18:00).