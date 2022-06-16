Казанцы смогут посмотреть «Белое солнце пустыни» на свежем воздухе

16 июня в казанском парке «Крылья Советов» состоится еще один киносеанс в рамках проекта «Ретро-четверги». Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Фильм советского и российского режиссера Владимира Мотыля о приключениях красноармейца Федора Сухова «Белое солнце пустыни» начнется в 9 часов вечера. Кинопоказ пройдет на летней сцене «Ракушка», для удобства гостей будут предложены пуфики и пледы.

Проект «Ретро-четверги» – цикл летних бесплатных показов советских фильмов в парке «Крылья Советов».