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Общество
16 июня 2022  01:10

Казанцы смогут посмотреть «Белое солнце пустыни» на свежем воздухе

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16 июня в казанском парке «Крылья Советов» состоится еще один киносеанс в рамках проекта «Ретро-четверги». Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Фильм советского и российского режиссера Владимира Мотыля о приключениях красноармейца Федора Сухова «Белое солнце пустыни» начнется в 9 часов вечера. Кинопоказ пройдет на летней сцене «Ракушка», для удобства гостей будут предложены пуфики и пледы.

Проект «Ретро-четверги» – цикл летних бесплатных показов советских фильмов в парке «Крылья Советов».  

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