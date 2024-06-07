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Казанцы смогут послушать историю любви одного из основателей Татарстана
В Казани в музее Салиха Сайдашева пройдет встреча с писателем из Санкт-Петербурга Ренатом Беккиным. Гость из «Культурной столицы» расскажет историю любви одного из основателей Татарской республики Мирсаида Султан-Галиева и происходившей из купеческого рода Фатимы Ерзиной, пишет «Миллиард.Татар».
На встрече гости смогут узнать, кем была в действительности Фатима Ерзина, что стало причиной развода пары, кому на самом деле «принадлежало сердце» Фатимы и почему ее второй брак не принес счастья.
Отметим, что в начале слушателей ждет 40-минутная лекция, а потом гость из Питера будет отвечать на вопросы по теме. Входной билет в музей – 150 рублей. Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке. Подробнее о лекции читайте тут.
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