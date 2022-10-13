Казанцы смогут понаблюдать за морскими чайками в парке «Манзара»

16 октября в парке «Манзара» состоится «бердвотчинг» — орнитологическая экскурсия с зоологом. Событие станет вторым по счету мероприятием в этом сезоне. Об этом «Татар-информу» рассказали в команде Стратегии развития Казанки.

«Бердвотчинг» проведет Антон Бортяков — зоолог и экоактивист, который вел научную работу в Волжско-Камском государственном природном биосферном заповеднике, а также работал в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ. Участники смогут понаблюдать за разными видами уток, морскими чайками и кочующими певчими воробьиными птицами. Некоторые из них занесены в Красную Книгу Татарстана.

Помимо этого, эксперт расскажет об истории этих мест, а также о флоре и фауне территории.

«Бердвотчинг» — любительская орнитология, которая включает наблюдение и изучение птиц невооруженным глазом либо при помощи бинокля. Медитативная экоактивность поможет отвлечься от городской суеты и понаблюдать за птицами, многие из которых скоро улетают на зимовку.

Начало экскурсии запланировано на десять утра. Место встречи: ул. Нижезареченская Дамба, 1. Регистрация на мероприятие не нужна, вход свободный.

«Манзара» (с татарского «панорама») — живописный уголок природы в черте города с видом на Кремль, богатой историей и экосистемой. Будущий парк откроет лучшие виды на архитектурные символы города и сделает эту зону местом единения с природой и комфортного созерцания.