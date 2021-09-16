Казанцы смогут понаблюдать за кулинарным соревнованием шеф-повара и бабушек

На фестивале «Вкусная Казань», который состоится 18 и 19 сентября на площади рядом с Дворцом земледельцев, состоится кулинарный баттл между шеф-поварами города и бабушками, которые будут готовить свои любимые блюда и угощать ими гостей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала директор комитета по развитию туризма столицы РТ Дарья Санникова.

«Мы понимаем, что в Казани сейчас очень актуальна тема развития ресторанного бизнеса и поварского искусства, но хочется сделать акцент и на том, что в домашних условиях у нас очень вкусно готовят. Вот и посмотрим, кто победит: домашние рецепты или профессиональные специалисты», — отметила спикер.

Она подчеркнула, что сейчас комитет набирает команду бабушек для соревнования. Бабушки будут готовить свои любимые блюда, а шеф-повара будут пытаться их повторить.