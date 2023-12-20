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Казанцы смогут получить приз за поимку «дракона» в новогодние каникулы
В дни новогодних каникул — с 2 по 5 января — по Казани будет перемещаться дракон – символ 2024 года. За его поимку казанцам обещают приз, рассказал на брифинге в Кабмине РТ начальник Управления культуры города Азат Абзалов.
«Особая история: следующий год — год дракона. У нас по Казани будет перемещаться дракон. Поймайте его — и получите приз. Он будет перемещаться в общественных местах, — прокомментировал спикер.
Информацию о локациях, на которых казанцы смогут поймать дракона, будет доступна на странице управления культуры в соцсетях и на портале мэрии Казани.
«Приз очень красивый, интересный, и хорошее настроение вам всем обеспечено», — подчеркнул начальник казанского управления культуры.
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