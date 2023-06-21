Казанцы получат призы за нахождение ошибок в вывесках на татарском языке

До 1 ноября в Казани принимают заявки на конкурс по выявлению ошибок в городских вывесках, дорожных указателях и табличках, написанных на татарском языке. Победители в пяти номинациях получат дипломы и денежные призы, сообщает пресс-служба мэрии города.

Принять участие в конкурсе желающие могут в мобильном приложении «Народный контроль» или на портале «Госуслуги» РТ в разделе «Народный контроль». Для этого нужно выбрать категорию «Ошибки в названиях и надписях, прикрепить подтверждающее фото или видео и указать свои контактные данные.

К участию в конкурсе также принимаются ошибки или опечатки, допущенных в топографических обозначениях, на дорожных указателях и аншлагах жилых домов, а также на товарах, произведенных в Татарстане, или при оформлении фасада зданий учреждений.

В прошлом году на конкурс через систему «Народный контроль» было принято 6 тыс. 663 заявки, победили в итоге трое жителей города.