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Казанцы получат призы за нахождение ошибок в вывесках на татарском языке
До 1 ноября в Казани принимают заявки на конкурс по выявлению ошибок в городских вывесках, дорожных указателях и табличках, написанных на татарском языке. Победители в пяти номинациях получат дипломы и денежные призы, сообщает пресс-служба мэрии города.
Принять участие в конкурсе желающие могут в мобильном приложении «Народный контроль» или на портале «Госуслуги» РТ в разделе «Народный контроль». Для этого нужно выбрать категорию «Ошибки в названиях и надписях, прикрепить подтверждающее фото или видео и указать свои контактные данные.
К участию в конкурсе также принимаются ошибки или опечатки, допущенных в топографических обозначениях, на дорожных указателях и аншлагах жилых домов, а также на товарах, произведенных в Татарстане, или при оформлении фасада зданий учреждений.
В прошлом году на конкурс через систему «Народный контроль» было принято 6 тыс. 663 заявки, победили в итоге трое жителей города.
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