Казанцы смогут получать услуги банков по картам лояльности «Пятерочки» и «Перекрестка»

Ведущая продуктовая розничная компания России X5 Group представила финансовые сервисы под брендом «X5 Банк». Казань вошла в число пилотных городов, где уже сейчас можно оформить цифровую карту и использовать ее не просто как карту лояльности, но и получать по ней банковские услуги.

За приобретенные товары на карту будет начисляться кешбэк — рублевый возврат за покупки. Сейчас кешбэк составляет до 2% от суммы потраченных средств. Кроме того, на остаток на счете будут начисляться до 8% годовых. Подробнее с тарифами карт можно ознакомиться на сайте.

Цифровые карты — это первый продукт «X5 Банк». Казанцы могут оформить их уже сейчас в мобильном приложении торговой сети «Перекресток», в течение месяца это смогут сделать и покупатели «Пятерочки».

Выпуск и обслуживание «Х5 Карты» бесплатные. Для получения карты нового типа нужно в приложении одной из сетей обновить свою текущую карту лояльности до банковской. Там же можно заказать и выпуск пластиковой карты, которую потом доставит курьер.

Пополнить счет «X5 Карты» можно в приложениях сетей и через мобильное приложение Альфа-Банка без комиссий, а также через банкоматы любого банка РФ и Систему быстрых платежей (СБП).

«Стратегия X5 предусматривает присутствие на каждом этапе „клиентского пути“, поэтому мы запустили „X5 Банк“ и первым выпустили один из самых востребованных банковских продуктов — дебетовую карту, объединяющую и баллы лояльности, и банковский функционал. Такой бизнес позволит нам быть еще ближе к покупателям и предлагать новые возможности, удобные для клиента», — заметил главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.