Казанцы смогут поделиться идеями о том, какие проекты реализовать в Казанском Кремле

Завтра, в 7 часов вечера, во дворе Присутственных мест пройдет дискуссия «Казанский Кремль. Чем наполнить главное общественное пространство Татарстана» в рамках программы «Городские модераторы».

На встрече жители города смогут поделиться мнением о том, какие мероприятия их интересуют, как в территорию могут интегрироваться городские проекты и где в Кремле найти место бизнесу.

Спикерам события выступят директор музея-заповедника Ильнур Рахимов, директор Фонда поддержки современного искусства «Живой город» Инна Яркова, управляющий партнер агентства Imagine Group Роман Гузеев, директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова, основатель и куратор Международного фестиваля медиаискусства NUR Рашид Османов, руководитель департамента спецпроектов «Института развития городов РТ» Зиля Гарипова, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

Для тех, кто хочет принять участие, открыта бесплатная регистрация по ссылке. Дискуссия будет интересна проектировщикам общественных пространств, организаторам событий, предпринимателям, экскурсоводам, сотрудникам музеев.