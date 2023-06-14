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Казанцы смогут поделиться идеями о том, какие проекты реализовать в Казанском Кремле
Завтра, в 7 часов вечера, во дворе Присутственных мест пройдет дискуссия «Казанский Кремль. Чем наполнить главное общественное пространство Татарстана» в рамках программы «Городские модераторы».
На встрече жители города смогут поделиться мнением о том, какие мероприятия их интересуют, как в территорию могут интегрироваться городские проекты и где в Кремле найти место бизнесу.
Спикерам события выступят директор музея-заповедника Ильнур Рахимов, директор Фонда поддержки современного искусства «Живой город» Инна Яркова, управляющий партнер агентства Imagine Group Роман Гузеев, директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова, основатель и куратор Международного фестиваля медиаискусства NUR Рашид Османов, руководитель департамента спецпроектов «Института развития городов РТ» Зиля Гарипова, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.
Для тех, кто хочет принять участие, открыта бесплатная регистрация по ссылке. Дискуссия будет интересна проектировщикам общественных пространств, организаторам событий, предпринимателям, экскурсоводам, сотрудникам музеев.
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