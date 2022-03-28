Казанцы смогут оценить сплетение фольклора и науки в романе «Пока течет река» Сеттерфилд

30 марта в Национальной библиотеке РТ состоится встреча литературного клуба «Лучше обсудим книги». На этот раз темой для обсуждения книголюбов станет мистический роман британской писательницы Дианы Сеттерфилд.

Автор знаменитой «Тринадцатой сказки» создала мир, в котором сплелись фольклор, наука, магия и мифы. Поделиться своими впечатлениями, а также лучше узнать сюжет и символику романа можно с 18.30 до 20.00.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.