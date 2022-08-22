Нацбиблиотека РТ приглашает обсудить роман-катастрофу о пандемии гриппа «Вонгозеро»

24 августа в Национальной библиотеке Татарстана пройдет встреча клуба «Лучше обсудим книги». На этот раз гости библиотеки смогут обсудить триллер Яны Вагнер «Вонгозеро» и присоединиться к кучке героев романа, бегущих через всю страну в попытке спастись от смертельного вируса.

«Вонгозеро» — роман-катастрофа, описывающий пандемию гриппа на территории России. Вышедший из-под контроля вирус захватил сначала Москву, другие города страны, а затем и весь мир. В попытке спастись группа героев посреди зимы пытается сбежать из закрытой столицы в Карелию, чтобы переждать смертельную эпидемию.

Роман был экранизирован – в 2019 году на экраны вышел 16-серийный сериал «Эпидемия».

Встреча клуба начнется в 18.30. Чтобы присоединиться к обсуждению, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.