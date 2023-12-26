Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцы смогут обсудить будущее своего двора
Жители Казани смогут встретиться с командой программы «Наш двор».
Как сообщили в телеграм-канале мэрии столицы РТ, во вторник, 26 декабря, встречу организуют для жителей Советского района. Адрес: ул. Шуртыгина, дом №1. Начало – в 19:00.
В среду, 27 декабря, проведут встречу с жителями Приволжского и Вахитовского районов Казани. Адрес: ул. Ипподромная, дом №14. Начало – в 18:00.
Также мэрия показала карту, где казанцы могут посмотреть список дворов, которые вошли в программу благоустройства на 2024 год.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»