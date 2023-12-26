Казанцы смогут обсудить будущее своего двора

Жители Казани смогут встретиться с командой программы «Наш двор».

Как сообщили в телеграм-канале мэрии столицы РТ, во вторник, 26 декабря, встречу организуют для жителей Советского района. Адрес: ул. Шуртыгина, дом №1. Начало – в 19:00.

В среду, 27 декабря, проведут встречу с жителями Приволжского и Вахитовского районов Казани. Адрес: ул. Ипподромная, дом №14. Начало – в 18:00.

Также мэрия показала карту, где казанцы могут посмотреть список дворов, которые вошли в программу благоустройства на 2024 год.