Казанцы смогут обрести домашнего питомца на благотворительной акции «Дай лапу»

Жители Казани приглашаются на благотворительную акцию «Дай лапу», которая состоится в парке «Крылья Советов» в воскресенье, 28 ноября. Участники смогут не только увидеть подопечных приюта «Зооцентр», но и взять понравившегося домой, пожертвовать питомцам корм.

Посетители парка прослушают лекции об уходе за животными, примут участие в квесте и посмотрят показательные выступления. Также здесь откроется «Добрая лавка», куда можно принести корм для подопечных приюта.

Будет работать и пункт вакцинации животных, где доступен весь комплекс ветеринарных услуг — от осмотра до прививки от бешенства. Также ветеринары расскажут, как правильно кормить животное и об уходе за ним.

«На акции можно будет получить рекомендации специалистов по уходу за животными в зимний период. С лекциями выступят ветеринар и специалист по дрессировке собак. Теоретические знания подкрепят практикой — запланированы показательные выступления дрессированных собак», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Казани.

Акция начнется в 11.00. Предыдущее мероприятие, прошедшее 29 августа, помогло найти дом восьми собакам из приюта «Зооцентр».