Казанцы смогут обменяться вещами и сдать вторсырье на фестивале «КультТорг»

17 июня в казанском парке «Крылья Советов» пройдет фестиваль разумного потребления «КультТорг». Его участники смогут обменяться вещами и сдать вторсырье на переработку, сообщается на странице сообщества «ЭкоЛогично» во «ВКонтакте».

Принимаются чеки от покупок, пластиковые трубочки, диски, провода, зарядные устройства, сломанные телефоны и другие вещи. С правилами и полным списком можно ознакомиться на странице.

Помимо этого, желающие могут принести ненужные вещи, которые можно оставить либо обменять на понравившиеся. Также здесь можно приобрести комнатные растения, пожертвовать корм, пеленки на помощь животным либо купить зоотовары.

«Можно поучаствовать в таких активностях, как йога, колесо фортуны по ЦУР и многим другим, можно послушать инструментальное выступление дуэта или остаться/прийти после 19:00 на вечернюю дискотеку 90-2000-х», — говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в полдень и продлится до 19.00.